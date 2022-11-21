New York Times назвала подлинными кадры с расстрелом ВСУ российских военнопленных

Американская газета The New York Times подтвердила вину ВСУ в убийстве пленных российских солдат. Об этом говорится в материале на официальном сайте издания.
Журналисты пишут, что нашумевшее в Сети видео подтверждает совершение боевиками ВСУ военного преступления. Так, медицинский советник организации «Врачи за права человека» доктор Рохини Хаар считает, что военные после сдачи в плен являются выведенными из строя или некомбатантами.
Несмотря на это, украинские солдаты открыли огонь по сдающимся россиянам и «судя по всему, не предприняли никаких действий, чтобы помочь им, и просто бросили их на месте».
На днях в Сети появились видеоролики с кадрами, где лежат тела военнослужащих ВС РФ. На одном из роликов, как сообщается, показываются трупы россиян, сдавшихся в плен и убитых бойцами ВСУ. После этого Москва направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо по поводу жестокого обращения с российскими военнопленными.