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Глава минюста Грузии пообещал провести экспертизу на предмет отравления Саакашвили ртутью

Политика
Глава минюста Грузии пообещал провести экспертизу на предмет отравления Саакашвили ртутью

Глава Министерства юстиции Грузии Рати Брегадзе прокомментировал информацию об отравлении бывшего президента страны Михаила Саакашвили тяжелыми металлами. Чиновник заявил, что планирует обратиться в национальное бюро экспертизы для проведения токсикологического исследования у экс-главы государства.

Ранее мать политика Гиули Аласания сообщила, что врачи выявили повышенное содержание тяжелых металлов в организме Саакашвили. По ее словам, в крови экс-президента также была обнаружена ртуть.

На этом фоне в столице, у здания администрации главы государства, 20 ноября состоялась акция протеста. Митингующие требовали освободить Саакашвили, в настоящий момент проходящего лечение в тбилисской клинике.

«Мы призываем любого человека, который распространяет такого типа информацию (о ртутном отравлении), перепроверить ее и предоставить соответствующие доказательства. Подобного типа отчет никто не предоставлял Пенитенциарной службе», — заявил Брегадзе в ходе пресс-конференции.

Он добавил, что обратится к национальному бюро экспертизы для проведения исследования на предмет отравления Саакашвили.

Напомним, в октябре 2021 года бывший президент Грузии был задержан и отправлен в тюрьму города Рустави в рамках уголовного дела о нелегальном пересечении границы. 8 ноября текущего года адвокат политика Шалва Хачапуридзе заявил об обнаружении у экс-главы государства туберкулеза и деменции.
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