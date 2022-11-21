Глава минюста Грузии пообещал провести экспертизу на предмет отравления Саакашвили ртутью

Напомним, в октябре 2021 года бывший президент Грузии был задержан и отправлен в тюрьму города Рустави в рамках уголовного дела о нелегальном пересечении границы. 8 ноября текущего года адвокат политика Шалва Хачапуридзе заявил об обнаружении у экс-главы государства туберкулеза и деменции.