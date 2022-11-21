Минобороны: перспективные образцы бронетехники станут более защищенными после 2030 года

Образцы российской военной бронетехники будут обладать повышенным уровнем защиты после 2030 года. Об этом сообщил начальник Главного автобронетанкового управления МО генерал-майор Александр Шестаков.
Специалисты прорабатывают тактико-технические требования к образцам бронетанковой и другой военной техники на срок до 2030 года. По словам генерал-майора Шестакова, идет разработка концепции развития перспективного вооружения после указанного периода.
«При разработке новой техники большое внимание уделяется повышению уровня защиты личного состава от поражающих факторов обычного оружия, унификации по основным узлам и агрегатам, обеспечению модульности конструкции», — отметил Шестаков в статье для «Красной звезды».
Ранее генерал-майор Александр Шестаков сообщал о модернизации защиты танков российских войск. Ведется установка комплекса «Арена-М», которая позволяет нивелировать поражающие факторы управляемых ракет.