Global Times: США проявили лицемерие после взрыва ракеты в Польше

Падение ракеты в Польше показало лицемерие со стороны Соединенных Штатов. К такому выводу пришли обозреватели китайского издания Global Times.
США не устают повторять, что не намерены вступать в противостояние с Россией. Например, Вашингтон не стал безосновательно обвинять Москву в падении ракет, как это сделал Киев.
Однако в ноябре силы Североатлантического альянса провели учения в Атлантике и Средиземном море. По мнению автора статьи, этот маневр стал намеренной эскалацией. И участники НАТО участвуют в тренировках из соображений политкорректности.
«Вместо того, чтобы демонстрировать единство блока, это мероприятие на самом деле отражает лицемерие и неловкость организации», — заключил журналист Global Times.
Падение ракет зафиксировали на территории Польши вечером 15 ноября, передает РИАМО. В результате ЧП погибли два человека. Президент страны Анджей Дуда посчитал, что боеголовки с высокой долей вероятности принадлежат Украине. Это мнение поддерживают и в США.