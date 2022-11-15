Вооруженные силы Мали отбили у боевиков более 600 голов скота

Ранее Департамент информации и связи с общественностью армии Мали (DIRPA) собрал пресс-конференцию, на которой сообщил об успехах государства в борьбе с террористической угрозой. За октябрь 2022 года военные страны уничтожили 133 боевика и арестовали 122 преступника.