Бамако, 15 ноября. Вооруженные силы Мали (FAMa) вернули более 600 голов крупного рогатого скота в местности Сомадугу.
Мэр провинции Молти Сойе Баба Диалло поделился, что очень доволен возвращением такой крупной партии животных. Он сообщил, что успех операции демонстрирует профессионализм армии республики.
По словам главы района, это первый случай, когда скот вернулся своим владельцам. Поэтому чиновник предложил местным жителям теснее сотрудничать с FAMa.
Армия Мали регулярно побеждает в столкновениях с бандформированиями на территории страны. Это происходит вследствие соглашения о сотрудничестве между Бамако и Москвой.
Российские инструкторы, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», качественно обучили личный состав FAMa. Благодаря этим тренировкам, Вооруженные силы республики стали одними из сильнейших в Африке.
Ранее Департамент информации и связи с общественностью армии Мали (DIRPA) собрал пресс-конференцию, на которой сообщил об успехах государства в борьбе с террористической угрозой. За октябрь 2022 года военные страны уничтожили 133 боевика и арестовали 122 преступника.