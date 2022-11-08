Байден заявил об угрозе американской демократии перед началом голосования на выборах в Конгресс

Тем не менее, Демократическая партия уже готовится к возможному проигрышу в ходе голосования. Для этого в течение последней недели официальные лица администрации Байдена сделали ряд заявлений о подготовке «вмешательства в выборы», которую якобы ведут Россия, Китай и Иран. В центральных американских СМИ появились материалы, в которых журналисты, со ссылкой на исследование компании Graphika, обвинили Москву в попытках повлиять на исход голосования. Поводом для этого стали две политические карикатуры на кандидатов в Сенат от Демпартии, которые якобы были опубликованы аккаунтами, связанными со структурами бизнесмена Евгения Пригожина.