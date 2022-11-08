Байден заявил об угрозе американской демократии перед началом голосования на выборах в Конгресс

Вашингтон, 8 ноября. Победа Республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс может ослабить демократические институты Соединенных Штатов. Об этом заявил президент США Джо Байден.
«Сегодня мы стоим перед переломным моментом. Мы чувствуем, что наша демократия в опасности, и мы знаем, что это момент, чтобы защитить ее», — сказал Байден в ходе речи Государственном университете Боуи.
Заявление Байдена прозвучало на фоне неутешительных прогнозов политологов. Большинство экспертов сходятся во мнении, что по итогам нынешнего голосования республиканцы получат большинство из 435 мест в Палате представителей. Кроме того, высоки шансы республиканцев получить контроль над Сенатом, где в настоящее время демократы имеют преимущество в один голос.
Хорошие шансы у кандидатов от республиканцев и на выборах губернаторов штатов. Экономические проблемы, рост преступности и незаконная миграция, которая многократно усилилась при администрации Байдена, существенно повлияли на электоральные предпочтения американцев. В свете недовольства политикой действующей администрации Белого дома можно прогнозировать, что в большинстве из 36 штатов, которые сегодня проводят выборы губернаторов, победу одержат «красные» кандидаты.
Тем не менее, Демократическая партия уже готовится к возможному проигрышу в ходе голосования. Для этого в течение последней недели официальные лица администрации Байдена сделали ряд заявлений о подготовке «вмешательства в выборы», которую якобы ведут Россия, Китай и Иран. В центральных американских СМИ появились материалы, в которых журналисты, со ссылкой на исследование компании Graphika, обвинили Москву в попытках повлиять на исход голосования. Поводом для этого стали две политические карикатуры на кандидатов в Сенат от Демпартии, которые якобы были опубликованы аккаунтами, связанными со структурами бизнесмена Евгения Пригожина.
Также обвинения в попытке сфальсифицировать результаты голосования были выдвинуты против представителей Республиканской партии. По мнению демократов, республиканские лидеры советуют своим сторонникам голосовать как можно позже, чтобы затем обвинить избирательные комиссии в затягивании подсчета голосов, что является признаком фальсификации итогов голосования.
Накал страстей вокруг нынешних выборов обусловлен с одной тем, что в случае проигрыша Демократической партии президент Байден фактически становится «хромой уткой», поскольку многие его решения могут быть заблокированы в Конгрессе. Это заставляет демократов прибегать к сомнительным методам политической борьбы, одним из которых является подготовка пересчета голосов из-за якобы имевшего места иностранного вмешательства. С другой стороны, среди республиканцев еще свежи воспоминания о проигрыше Дональда Трампа на выборах 2020 года, которые многие представители партии считают «украденными».
В сложившихся условиях конкуренция обещает быть очень жесткой и любой неосторожный шаг способен спровоцировать серьезные последствия для Соединенных Штатов.