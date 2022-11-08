Политолог Брутер: США предлагают России капитулировать на Украине

Вашингтон ведет свою игру, пытаясь давить на Россию с целью склонить к выводу войск с освобожденных территорий и капитуляции. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился политолог Владимир Брутер.
Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Киев не сможет одержать решительной победы на поле боя. Чиновник сослался на президента «незалежной» Владимира Зеленского.
Политолог Владимир Брутер подверг сомнению восприятие российскими СМИ слов американского чиновника. Ряд экспертов и изданий поспешил вложить в них собственные чаяния и интерпретировать исходя из добрых намерений.
«Вы должны понимать, что заявления Прайса или Кирби требуют детальной и тщательной выверенности. Они не подталкивают Украину к переговорам, но предлагают России капитулировать», — отметил эксперт.
Собеседник обратил внимание на информационный контекст. С помощью уловок и ухищрений западные политики и их украинские марионетки хотят навязать Москве неудобную позицию, заставив играть на собственной площадке.
«Вы не можете начинать переговоры, когда с вас требуют 100 миллиардов репараций. Ждать, что они откажутся от этого требования в процессе и идти на диалог, — это унижение для России. Это разговор ни о чем», — констатировал Брутер.
Ранее политолог Владимир Джаралла назвал заявление президента Владимира Зеленского о переговорах попыткой удовлетворить хозяина в лице США. Вашингтон потребовал от главаря националистов продемонстрировать открытость к диалогу, что тот и сделал, поставив невыполнимые условия.