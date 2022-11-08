Правительство Уганды постановило закрыть все школы из-за вспышки Эболы

Кампала, 8 ноября. Министр образования и спорта Уганды Джанет Мусевени распорядилась приостановить работу начальных и средних школ, а также дошкольных учреждений из-за вспышки геморрагической лихорадки Эбола.
Первоначально власти объявили о закрытии учебных заведений с 9 декабря. Однако чиновники изменили сроки из-за быстрого распространения заболевания.
«Правительство объявило о вспышке Эболы 20 сентября. С этого момента мы диагностировали лихорадку у детей из пяти разных школ», — рассказала Мусевени.
Досрочное закрытие учебных заведений стало одним из важных вопросов на прошлом заседании кабинета министров. Власти опасаются, что дальнейшее распространение вируса среди молодых людей перегрузит сектор здравоохранения.
Ранее правительство Уганды запросило у мирового сообщества 18 миллионов долларов США для борьбы с эпидемией Эболы. Более 60 медиков республики находятся на карантине под присмотром коллег.
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