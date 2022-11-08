Экс-президент ФИФА Блаттер обвинил Платини в переносе ЧМ-2022 из США в Катар

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что экс-глава УЕФА Мишель Платини повлиял на перенос чемпионата мира 2022 года из США.
Чемпионат мира по футболу 2022 года должен был пройти в США, однако возглавлявший УЕФА Мишель Платини отдал свой голос за Катар по просьбе президента Франции. Об этом сообщил Йозеф Блаттер. Слова бывшего президента ФИФА приводит Voetbal International.
«Мишель был приглашен во дворец президента Саркози, который накануне провел обед с наследным принцем Катара. Саркози попросил Платини: «Попробуйте сделать что-то для Катара, когда будет выбираться хозяин чемпионата мира»», — подчеркнул Блаттер.
Чемпионат мира 2022 года стартует 20 ноября. В нем примут участие 32 национальные сборные. Действующим чемпионом мира по футболу является Франция.