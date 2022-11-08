Экс-президент ФИФА Блаттер обвинил Платини в переносе ЧМ-2022 из США в Катар

Чемпионат мира по футболу 2022 года должен был пройти в США, однако возглавлявший УЕФА Мишель Платини отдал свой голос за Катар по просьбе президента Франции. Об этом сообщил Йозеф Блаттер. Слова бывшего президента ФИФА приводит Voetbal International.