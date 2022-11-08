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Принцесса Норвегии Марта Луиза отказалась выполнять обязанности из-за шамана

Политика
Принцесса Норвегии Марта Луиза отказалась выполнять обязанности из-за шамана

Дочь короля Норвегии Харальда V и королевы Сони Марта Луиза больше не будет представлять семью. Об этом сказано в сообщении королевского дома.

Согласно полученной информации, причиной стали отношения с афроамериканцем Дуреком Верреттом, который называет себя шаманом. Это вызвало негодование в обществе.

«После периода, когда возникало множество вопросов относительно меня и роли моего возлюбленного, я приняла решение, что с настоящего времени я больше не буду выполнять официальные обязанности для монаршего дома», – сказано в сообщении.

Принцесса добавила, что соответствующее решение принято по соглашению с родителями. Луиза сохранит титул принцессы, однако ее возлюбленный не получит никаких привилегий.
норвегия принцесса Луиза
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