Принцесса Норвегии Марта Луиза отказалась выполнять обязанности из-за шамана

Дочь короля Норвегии Харальда V и королевы Сони Марта Луиза больше не будет представлять семью. Об этом сказано в сообщении королевского дома.
Согласно полученной информации, причиной стали отношения с афроамериканцем Дуреком Верреттом, который называет себя шаманом. Это вызвало негодование в обществе.
«После периода, когда возникало множество вопросов относительно меня и роли моего возлюбленного, я приняла решение, что с настоящего времени я больше не буду выполнять официальные обязанности для монаршего дома», – сказано в сообщении.
Принцесса добавила, что соответствующее решение принято по соглашению с родителями. Луиза сохранит титул принцессы, однако ее возлюбленный не получит никаких привилегий.