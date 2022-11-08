Медведев пошутил над «дореволюционным стажем» губернатора Сахалинской области Лимаренко

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев пошутил во время разговора с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко в рамках встречи с руководителями регионов.
Во время беседы сахалинский политик рассказал, что его карьера началась еще с партии «Единство», которая в 2001 году была реорганизована в «Единую Россию». Поэтому у него имеется некий «дореволюционный стаж».
«Надеюсь, что вас не постигнет судьба некоторых большевиков с дореволюционным стажем в известный период», — шутливо прокомментировал Медведев историю губернатора.
Ранее сообщалось, что председатель «Единой России» предложил проследить за манипуляциями с голосами на выборах в Конгресс США.