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Медведев пошутил над «дореволюционным стажем» губернатора Сахалинской области Лимаренко

Политика
Медведев пошутил над «дореволюционным стажем» губернатора Сахалинской области Лимаренко

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев пошутил во время разговора с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко в рамках встречи с руководителями регионов.

Во время беседы сахалинский политик рассказал, что его карьера началась еще с партии «Единство», которая в 2001 году была реорганизована в «Единую Россию». Поэтому у него имеется некий «дореволюционный стаж».

«Надеюсь, что вас не постигнет судьба некоторых большевиков с дореволюционным стажем в известный период», — шутливо прокомментировал Медведев историю губернатора.

Ранее сообщалось, что председатель «Единой России» предложил проследить за манипуляциями с голосами на выборах в Конгресс США.
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