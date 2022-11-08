Уникальные сухие рационы для армии и спецслужб разработали в Новосибирске

В пакете действительно натуральные продукты, только в сушеном виде. Но это не просто сухари и концентраты. Сушат продукты для рациона не в печи, а по специальной вакуумной технологии, разработанной учеными Сибирского отделения Российской Академии наук. Пока сухие рационы разрабатывает и производит небольшая фирма, прежде занимавшаяся производством оборудования для сушки и упаковкой ягод и овощей. Сейчас в компании решили расширить меню: к супам добавились мясные каши и рагу. Руководитель фирмы уверен, что при должной организации и соответствующих вложениях они смогут обеспечить питанием всю российскую армию.