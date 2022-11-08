Уникальные сухие рационы для армии и спецслужб разработали в Новосибирске

Сухие рационы для солдат Вооруженных Сил и сотрудников спецслужб начали выпускать в Новосибирске. Производители уверяют, что их сухой паек может заменить полевые кухни и радикально упростить продуктовую логистику армии.
Сухой рацион представляет собой пакет, который вскрывается и заливается кипятком. Отлично подошел бы набивший оскомину в свое время рекламный слоган «Инвайт»: просто добавь воды!», отмечает сетевое издание «Сибкрай.ru». Через несколько минут в плотном термопакете сухие ингредиенты превращаются в домашние щи, борщ или рассольник, в зависимости от наполнения. По вкусу, действительно, неотличимый от домашней стряпни, так как изготавливается из натуральных овощей и мяса. Калорийность одной порции около 500 Ккал, что позволяет надолго сохранить энергию и чувство сытости.
В пакете действительно натуральные продукты, только в сушеном виде. Но это не просто сухари и концентраты. Сушат продукты для рациона не в печи, а по специальной вакуумной технологии, разработанной учеными Сибирского отделения Российской Академии наук. Пока сухие рационы разрабатывает и производит небольшая фирма, прежде занимавшаяся производством оборудования для сушки и упаковкой ягод и овощей. Сейчас в компании решили расширить меню: к супам добавились мясные каши и рагу. Руководитель фирмы уверен, что при должной организации и соответствующих вложениях они смогут обеспечить питанием всю российскую армию.