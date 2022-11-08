Политолог Жарихин: «Риторика в духе «Больше ни копейки для нужд Украины!» направлена на доверчивого избирателя»

8 ноября в Соединенных Штатах проходят промежуточные выборы в Конгресс. На кону — все 435 мест в Палате представителей, а также мандаты 35 сенаторов из 100. Как сообщил по этому поводу ФАН политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, Москве нет смысла надеяться на победу республиканцев, так как военная поддержка Украины сохранится в США при любой конфигурации власти.
По мнению экспертов, в США в день выборов у республиканцев, которые с 2020-го были, по сути, «отрезаны» от Белого дома и обеих палат конгресса, есть реальные шансы получить контроль над Палатой представителей. А вместе с ним — и право влиять на решения по ключевым вопросам, в том числе об оказании помощи Украине. В США накануне промежуточных выборов в Конгресс демократы лелеют надежду сохранить большинство хотя бы в Сенате.
По последним соцопросам, у республиканцев есть шансы взять до 54 мест в Сенате, получив там уверенное большинство. В нижней же палате они могут выиграть 30-35 мест, и в этом случае республиканское представительство в Конгрессе станет крупнейшим за почти столетие. В связи с этим некоторые политологи считают, что перестановки в Конгрессе США могут отразиться и на Украине, поскольку в Республиканской партии грозят урезать помощь Киеву.
На днях, лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти, который в случае победы партии на выборах станет ее спикером, пообещал, что республиканцы выступят против увеличения объема финансирования для Украины.
«Есть много вещей, которые Белый дом не делал внутри страны. Украина важна, но она не может быть единственным делом, которым они занимаются, и это не может быть карт-бланш», — заявил он.
Правда, вскоре после этого тот же Маккарти утверждал, что его слова «вырвали из контекста». И что об отказе от поддержки Украины Америкой не было и речи, он лишь говорил о необходимости усилить контроль за выделением федеральных средств по этой статье. При этом Маккарти подчеркнул, что при республиканцах Конгресс не будет «штамповать» запросы на дополнительную помощь Киеву. Тем не менее, в Киеве были потрясены, услышав заявление о возможном сокращении помощи.
Глава правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что «всего пару недель назад конгрессмены заверяли украинскую делегацию, в полной двухпартийной поддержке». Недоумение на счет слов Маккарти выразил официальный спикер МИД Украины Олег Николенко. Такая паника в Киеве понятна — еще в конце мая бюджет страны на две трети обеспечивался за счет международных грантов и кредитов, а сейчас эта доля намного больше. Напрямую от внешнего мира зависит и украинская армия — советник главы МВД Украины Антон Геращенко признавал, что «без западной помощи ВСУ способны воевать всего несколько месяцев».
Как сообщил по этому поводу ФАН политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, сообщения в российских СМИ о том, что победа республиканцев способна принести выгоды России, выглядят абсолютно нелепо.
«Очень странно видеть в российском информпространстве надежды на то, что «вот сейчас армия Республиканцев присоединится к нашей, и наголову разобьет этих проклятых националистов». На деле, я уверен, от любых результатов выборов ничего в Америке не изменится. В США между «ослами» и «слонами» традиционно существует двухпартийный консенсус по поводу поддержки Украины всеми имеющимися средствами, — пояснил Жарихин. — Да, в штатах есть и несистемные политики, такие, как экс-президент Дональд Трамп, но даже они не в состоянии изменить решения элит по таким важнейшим вопросам. Поэтому нечего надеяться на то, что Америка своими руками остановит накачивание Киева деньгами и оружием. Как говорится, «оставь надежду, всяк сюда входящий».
По мнению политолога, элиты Соединенных Штатов прекрасно видят, что конфликт на Украине выгоден их стране по множеству параметров — начиная от ослабления России и заканчивая невиданным подъемом американского военно-промышленного комплекса.
«Главная цель Америки — ослабить и обескровить Россию, и она будет сохраняться при любой власти в Вашингтоне. Вся риторика в духе «Больше ни копейки для нужд Украины!» направлена на среднего доверчивого американского избирателя, — уверен Жарихин. — Кроме того, стоит учесть: любая риторика, связанная с Украиной, используется в американской избирательной гонке относительно редко — совсем не так, как это показывают российские федеральные СМИ. Ведь тема украинского конфликта стоит для рядового американца, по подсчетам социологов, примерно на десятом месте — после инфляции, миграционной проблемы, подорожания бензина и т.д. Вообще, вся эта риторика про «хороших республиканцев» выдержана в духе «Вот приедет барин, барин нас рассудит». Это такое крестьянское сознание, каким-то образом сохранившееся в головах некоторых наших политологов. Понять это, в принципе, можно — ведь на что-то, в конце концов, им надо надеяться».
Напомним, как сообщило накануне агентство Bloomberg, Госдепартамент и Минфин США негласно убеждают крупные американские банки, в том числе JPMorgan и Сitibank, продолжить сотрудничество со стратегически важными российскими компаниями. По данным СМИ, представители Госдепа и Минфина США призывают банки продолжать предоставлять основные услуги, такие, как расчеты в долларах, переводы и торговое финансирование для компаний РФ. Речь идет о Газпроме и производителях удобрений «Уралкалий» и «Фосагро». Управление по контролю за иностранными активами Минфина США прямо указало банкам, что оно не блокировало активы «Фосагро», а «торговля сельскохозяйственными и медицинскими товарами не является объектом санкций, введенных против РФ». Эти усилия Вашингтон предпринимает якобы для минимизации негативных последствий санкций против РФ, и для «избежания глобальной экономической катастрофы».