Политолог Жарихин: «Риторика в духе «Больше ни копейки для нужд Украины!» направлена на доверчивого избирателя»

Правда, вскоре после этого тот же Маккарти утверждал, что его слова «вырвали из контекста». И что об отказе от поддержки Украины Америкой не было и речи, он лишь говорил о необходимости усилить контроль за выделением федеральных средств по этой статье. При этом Маккарти подчеркнул, что при республиканцах Конгресс не будет «штамповать» запросы на дополнительную помощь Киеву. Тем не менее, в Киеве были потрясены, услышав заявление о возможном сокращении помощи.