Запрет Турции на полеты лайнеров с двойной регистрацией не скажется на российских туристах

Новый запрет Турции на полеты лайнеров с двойной регистрацией никак не повлияет на отдых российских граждан, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Информация о новых правилах перевозок поступила в Минтранс России от турецких авиационных властей. Перевозчиков из РФ официально пока не уведомили о введении запрета, передает «Вестник АТОР».
«Все летают в Турцию либо на рейсах турецких авиакомпаний, либо самолетами российских авиакомпаний, но находящихся в российской собственности и с российской регистрацией», — заявил топ-менеджер одной из отечественных авиакомпаний.
Это обстоятельство обезопасит российских туристов от каких-либо недоразумений во время полетов в Турцию, уверены в АТОР. Это же касается и других зарубежных направлений, на которых используются самолеты только с российской регистрацией.