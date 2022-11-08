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Запрет Турции на полеты лайнеров с двойной регистрацией не скажется на российских туристах

Общество
Запрет Турции на полеты лайнеров с двойной регистрацией не скажется на российских туристах

Новый запрет Турции на полеты лайнеров с двойной регистрацией никак не повлияет на отдых российских граждан, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Информация о новых правилах перевозок поступила в Минтранс России от турецких авиационных властей. Перевозчиков из РФ официально пока не уведомили о введении запрета, передает «Вестник АТОР».

«Все летают в Турцию либо на рейсах турецких авиакомпаний, либо самолетами российских авиакомпаний, но находящихся в российской собственности и с российской регистрацией», — заявил топ-менеджер одной из отечественных авиакомпаний.

Это обстоятельство обезопасит российских туристов от каких-либо недоразумений во время полетов в Турцию, уверены в АТОР. Это же касается и других зарубежных направлений, на которых используются самолеты только с российской регистрацией.
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