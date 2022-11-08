Уганда запустила первый в истории страны космический спутник

Кампала, 8 ноября. Уганда запустила первый в истории страны спутник PearlAfricaSat-1 в рамках программы по освоению космического пространства.
Министр науки и технологий республики Моника Мусенеро сообщила, что аппарат предназначен для сбора данных. Информация поможет при прогнозировании погоды, поиске полезных ископаемых и наблюдении за сельским хозяйством.
«Появление спутника стимулирует развитие цифровых технологий. В результате инженеры Уганды начнут предлагать практические решения проблем, с которыми сталкивается население», — отметила глава департамента.
Кроме того, полученные с устройства данные позволят правоохранительным органам качественно обеспечивать безопасность государственных границ и оперативно реагировать на стихийные бедствия. PearlAfricaSat-1 начнет полноценно функционировать в декабре 2022 года.
Ранее российская ракета-носитель «Протон-М» вывела на орбиту ангольский телекоммуникационный спутник AngoSat-2. Зона покрытия аппарата охватывает Африку и часть Европы.
Москва и Черный континент активно развивают сотрудничество в области освоения космического пространства. Подробнее о перспективах данного партнерства читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.