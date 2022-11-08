Литовкин о тренировке по ликвидации последствий ядерного удара на Украине: очередная провокация Киева

Украина продолжает готовится к провокации с использованием оружия массового поражения, чтобы впоследствии обвинить Россию. Такое мнение в интервью ФАН озвучил военный эксперт ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Ранее глава военной администрации Черновицкой области Украины Руслан Запаранюк в официальном Telegram-канале сообщил, что на территории региона состоялась тренировка по ликвидации последствий ядерного удара. По словам политика, в маневрах принимали участие представители главного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
«С этой целью была смоделирована ситуация с максимальным учетом региональных особенностей», — пояснил чиновник.
Отметим, в октябре начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что военное ведомство узнало о планах Киева применить «грязную бомбу» и обвинить в этом Москву.
«Я думаю, что они просто продолжают играть в эту игру, со своей единственной атомной бомбой и с тем, что Россия якобы готовится применять ядерное оружие на Украине. Им надо возбуждать общественность, вот они и это делают. Не знаю, как и чем они занимались во время ликвидации последствий ядерного взрыва, но это просто провокация», — отметил Литовкин.
По словам эксперта, «это и подготовка населения и специальных служб к провокации».
«Я не знаю в каком масштабе они провели эти маневры. Может Запаранюк вообще сболтнул это, чтобы СМИ разнесли по всей земле. Просто играют в эти игры для того, чтобы показать, что наша страна агрессор, готовится применить оружие массового поражения против Украины. Вот и вся их задумка, она примитивна, как, впрочем, и все что делают в Киеве», — заключил аналитик.
Ранее израильский политолог Яков Кедми сообщил, что российские власти смогли эффективно предотвратить опасность, которую представляла украинская «грязная бомба».