Литовкин о тренировке по ликвидации последствий ядерного удара на Украине: очередная провокация Киева

Ранее глава военной администрации Черновицкой области Украины Руслан Запаранюк в официальном Telegram-канале сообщил, что на территории региона состоялась тренировка по ликвидации последствий ядерного удара. По словам политика, в маневрах принимали участие представители главного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям.