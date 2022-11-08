Кедми объяснил, почему Киеву не стоит ждать поставок западных танков

У стран НАТО нет возможностей для поставок на Украину танков, бронетранспортеров и артиллерии в том объеме, который бы позволил ВСУ закрыть всю линию фронта. Об этом заявил военный и политический эксперт Яков Кедми, сообщает ИА SM.News.
В отличие от России, военная промышленность которой продолжает работать, военно-технические возможности стран Запада весьма ограничены, считает эксперт. Сегодня объемы поставок вооружений НАТО на Украину не позволяют ВСУ закрыть даже некоторые участки фронта.
По словам Кедми, нет у Запада и танков для Киева. У каждой из стран НАТО имеется весьма ограниченный набор боевых бронемашин и отсутствуют резервы для передачи третьей стороне. По мнению эксперта, самым боеспособным западным танком является американский Abrams, поставки которого на Украину не согласованы.
Ранее представители Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили на Купянском направлении более 160 украинских националистов, передает RT.