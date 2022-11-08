Кедми объяснил, почему Киеву не стоит ждать поставок западных танков

У стран НАТО нет возможностей для поставок на Украину танков, бронетранспортеров и артиллерии в том объеме, который бы позволил ВСУ закрыть всю линию фронта. Об этом заявил военный и политический эксперт Яков Кедми, сообщает ИА SM.News.