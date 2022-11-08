Медведев призвал проследить за ситуацией с манипуляциями на выборах в США

Манипуляции с голосами во время избирательного процесса не характерны для «Единой России», поэтому нужно посмотреть, чем закончатся выборы в Конгресс США, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
Во время встречи с губернаторами политик прокомментировал рассказ главы Сахалинской области Валерия Лимаренко о том, что во время осенней избирательной кампании некоторые кандидаты и партии устраивали процессы для «манипуляций голосами».
Медведев подчеркнул, что эти случаи никак не связаны с «Единой Россией». Скорее всего речь идет об отдельных ситуациях в истории страны.
«Это существует и в других, конечно, местах: посмотрим, чем закончатся манипуляции по выборам в Конгресс США сегодня. Но это не про нас. Наша позиция совершенно другая», — сказал политик.
Ранее сообщалось, что американские власти могут прекратить финансирование Украины в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в США.