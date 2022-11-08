Репортаж ФАН с позиций под Сватово: как российские бойцы готовятся к зиме

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются усилить огневое давление на позиции группировки российских войск под Сватово. Специальный корреспондент ФАН съездил на позиции русских бойцов и посмотрел, как защитники Донбасса сдерживают натиск противника и готовятся к наступлению холодов.
Еще два месяца назад Сватово было обычным населенным пунктом в тылу. Он являлся своеобразной узловой точкой по дороге между Луганском и Купянском. Местные жители постепенно начали отвыкать от гривен и получали зарплаты в рублях. Российские деньги имели хождение наравне с украинскими.
Однако сейчас тут уже не так спокойно. Обочины на въезде в город раскатаны танками, блокпосты усилены, а в паре сотен метров от первой заправки разрушенное здание, в которое чуть больше месяца назад прилетел снаряд из реактивной системы залпового огня HIMARS. Такая же ракета уничтожила располагающуюся в населенном пункте гостиницу.
Это еще не боевые действия, они идут в полутора десятках километров от Сватово — на самой границе с Харьковской областью. После стратегического отхода объединенной группировки официальный Киев воодушевился и теперь пытается усилить огневой давление. Это хорошо слышно по дороге на позиции, которые находятся в нулевой точке — на самом краю первой линии обороны.
Первая линия «сватовской» обороны
Пикап-внедорожник стартовал с точки сбора. Старший группы с позывным Мыша уточняет обстановку на окопах: там кратковременное затишье, и добраться можно относительно безопасно.
На дорогу шатающейся походкой выходит военнослужащий, плотно зажимающий уши руками. Похоже, бойца контузило. Навстречу едет машина с крупной надписью «300» на лобовом стекле. На таких обычно вывозят раненых.
«Это случайное попадание. Если бы был обстрел, то мы попали в самый его эпицентр», — объясняет Мыша.
Старший группы рассказывает, что, скорее всего, рядом с позицией бойца упал артснаряд, который украинская армия выпустила в рамках профилактического обстрела. Когда украинцы замечают окопы защитников Донбасса, артиллерия ВСУ плотно обстреливает участок, не жалея боеприпасов.
Однако сейчас вычислить российские позиции становится сложнее даже с воздуха, поскольку командиры подразделений внимательнее относятся к маскировке. Сейчас их самая большая головная боль — приближение зимы. Листва с деревьев уже опадает, оголяя позиции.
«Теперь нам приходится выбирать новые позиции преимущественно в хвойных лесах. Зимой лиственные деревья сбрасывают листья, а хвоя лишь меняет свой цвет», — рассказывает заместитель командира батальона «Ветераны» с позывным Пехота.
Офицер рассказал, что в преддверии зимы он уже заказал белые маскировочные сети с черными пятнами. Ими будут оборудованы позиции, которые не имеют естественной маскировки в поле.
Но пока листва еще держится на деревьях. Дорога на окопы проходит по лесопосадке. В небе барражирует беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий одному из соседних подразделений. Чужие сюда залететь не могут, так как российские РЭБ перехватывают украинские аппараты.
Неподалеку работает танк, а в небе появляются наши самолеты. Выпустив свой боекомплект, они возвращаются на авиабазу за новой партией ракет.
«Вообще, в последнее время характер действий противника сильно изменился. Это хорошо чувствуется здесь, на позициях. Первое время после Изюма украинцы пытались штурмовать наши окопы, но сейчас сталкиваются с отпором и отступают», — рассказывает Мыша.
По словам бойца, официальный Киев получает большое количество снарядов от западных стран, поэтому может себе позволить беспорядочную пальбу. Украинским политикам очень нужны победы.
Характер ведения боевых действий изменился и с нашей стороны — смена сезона внесла свои коррективы. Становится труднее копать землю под окопы, а с деревьев опадает листва. Но российская группировка активно готовится к зиме, чтобы устранить возникшие перед ней трудности.