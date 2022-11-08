Репортаж ФАН с позиций под Сватово: как российские бойцы готовятся к зиме

Это еще не боевые действия, они идут в полутора десятках километров от Сватово — на самой границе с Харьковской областью. После стратегического отхода объединенной группировки официальный Киев воодушевился и теперь пытается усилить огневой давление. Это хорошо слышно по дороге на позиции, которые находятся в нулевой точке — на самом краю первой линии обороны.