События в Донбассе к 15:00 8 ноября: провал контрудара ВСУ под Донецком, над Угледаром сбит Су-25 ВВС Украины

Минобороны РФ заявило о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать в районах Новомихайловки и Павловки, однако наступающие части попали под огонь и оказались рассеяны. Их потери при этом составили около 90 человек, пять броневиков, один тягач МТ-ЛБ и два пикапа.