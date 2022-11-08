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События в Донбассе к 15:00 8 ноября: провал контрудара ВСУ под Донецком, над Угледаром сбит Су-25 ВВС Украины

Весь мир
События в Донбассе к 15:00 8 ноября: провал контрудара ВСУ под Донецком, над Угледаром сбит Су-25 ВВС Украины

Международная редакция ФАН рассказывает о главных событиях в Донбассе в рамках спецоперации ВС России к этому часу.

Донецкая Народная Республика

Минобороны РФ заявило о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать в районах Новомихайловки и Павловки, однако наступающие части попали под огонь и оказались рассеяны. Их потери при этом составили около 90 человек, пять броневиков, один тягач МТ-ЛБ и два пикапа.

Тем временем в Тернах и Лимане уничтожены склады с боеприпасами, а в Антоновке при контрбатарейной борьбе поражен артиллерийский взвод ВСУ. Над Угледаром же был сбит Су-25 ВВС Украины.

События в Донбассе к 15:00 8 ноября: провал контрудара ВСУ под Донецком, над Угледаром сбит Су-25 ВВС Украины

Народная милиция ДНР заявляет о непрекращающихся с раннего утра артиллерийских обстрелах Ленинского района Донецка. Повреждения получили жилые дома, сеть теплоснабжения и кафедра детской стоматологии, а несколько частных жилищ оказались уничтожены прямыми попаданиями.

Луганская Народная Республика

ВСУ предпринимали попытки наступления по направлениям на Куземовку и Новоселовское усилиями мотопехотного батальона и двух ротных тактических групп. Их общие потери составили более 160 солдат, два танка, три боевые машины пехоты, два автомобиля.

Тем временем в районе Лимана сорвана попытка атаки украинской армии в сторону Площанки и Червонопоповки. Ударами российской авиации и артиллерии ликвидированы более 100 военнослужащих противника, три танка, пять броневиков, четыре автомобиля, тягач МТ-ЛБ. Кроме того, в Невском поражен склад боеприпасов.

Эксперт екатеринбургского бюро судебной медицины Олег Колесов сообщил о результатах деятельности межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти в Северодонецке. Из стихийных могильников к исходу 7 ноября извлечены останки 408 мирных жителей. Основная причина смерти — минно-взрывные травмы.
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