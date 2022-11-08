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Представитель Некоглая прокомментировал пародию блогера на солдата ВС РФ

Шоу-бизнес
Представитель Некоглая прокомментировал пародию блогера на солдата ВС РФ

Менеджер блогера Некоглая Никита Артемчук прокомментировал пародию тик-токера на российского солдата. Он отметил, что видеоролик не был призван унизить бойцов ВС РФ.

«Перевод песни видели? Там же понятно, что он не стебется. А образ его — это его имя, никак он не пытается оскорбить либо унизить кого-то», — заявил Артемчук изданию «Газета.Ru».

Видео Некоглая сопровождает версия трека Rasputin группы Boney M., в которой поется про большого и сильного человека с огнем в глазах. Представитель блогера удивился, когда услышал о критике на пародию. Он добавил, что сам Некоглай пытался объяснить публике, что ролик был неправильно понят.
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