Представитель Некоглая прокомментировал пародию блогера на солдата ВС РФ

Видео Некоглая сопровождает версия трека Rasputin группы Boney M., в которой поется про большого и сильного человека с огнем в глазах. Представитель блогера удивился, когда услышал о критике на пародию. Он добавил, что сам Некоглай пытался объяснить публике, что ролик был неправильно понят.