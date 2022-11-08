Власти Турции начали переговоры с возможными поставщиками по проекту газового хаба

Представители правительства Турции уже начали общение с возможными поставщиками голубого топлива для реализации проекта строительства газового хаба на Черном море, заявил министр энергетики республики Фатих Донмез.
Глава турецкого ведомства в интервью телеканалу TRT Haber отметил, что Анкара думает о том, чтобы подключить к этой идее Азербайджан, Ирак, а также страны Персидского залива и Израиль.
«Понятно, что в случае повышения потребностей одного российского газа может не хватить. В этой связи к проекту можно подключить газ из Азербайджана, Ирака, стран Персидского залива, Израиля. У нас хорошие отношения с Нигерией, можно обсудить эти варианты», — добавил Донмез.
Министр уточнил, что центр распределения голубого топлива будет расположен в европейской части страны — Фракии.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба. В таком случае Москва смогла бы переместить транзит голубого топлива с поврежденных ниток трубопровода «Северный поток» в регион Черного моря.