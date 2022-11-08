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Лавров: товарооборот России и Индии скоро достигнет цели в 30 млрд долларов

Экономика
Лавров: товарооборот России и Индии скоро достигнет цели в 30 млрд долларов

Россия и Индия значительно приблизились к цели довести товарооборот между странами до 30 млрд долларов, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с индийским министром иностранных дел Субраманьямом Джайшанкаром.

По словам Лаврова, российско-индийский товарооборот за последнее время вырос более чем в два раза. Министр поприветствовал такую положительную динамику и подчеркнул, что вскоре задачи государств в торговой отрасли будут выполнены.

«К сентябрю товарооборот прибавил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более 130%, практически достигнув отметки в 17 млрд долларов. Мы уверены, что цель, которую поставили наши лидеры, — довести товарооборот до 30 млрд (долларов. — Прим. ФАН) — будет вскоре достигнута», — отметил глава российского ведомства.

В октябре Россия стала лидером среди экспортеров нефти в Индию. При этом Нью-Дели впервые в истории обошел европейские страны по морским поставкам этого вида российского топлива.
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