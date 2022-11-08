Товарооборот между Россией и Китаем с начала года вырос на треть

Отмечается, что в текущем году товарооборот между Россией и Китаем вырос уже на 33%, вплотную приблизившись к рубежу в 154 миллиарда долларов. Решающий вклад в позитивную динамику внесли поставки российских нефти, газа, угля, меди, медной руды, древесины, топлива и морепродуктов, сообщает РИА ТВОИ Новости.