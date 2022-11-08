Товарооборот между Россией и Китаем с начала года вырос на треть

Аналитики КП оценили данные о динамике российско-китайского товарооборота из открытых источников за последние 10 месяцев.
Отмечается, что в текущем году товарооборот между Россией и Китаем вырос уже на 33%, вплотную приблизившись к рубежу в 154 миллиарда долларов. Решающий вклад в позитивную динамику внесли поставки российских нефти, газа, угля, меди, медной руды, древесины, топлива и морепродуктов, сообщает РИА ТВОИ Новости.
Из Китая в Россию поставляются преимущественно разнообразная техника, транспортные средства, кондиционеры, компьютеры, детские игрушки, а также обувь.