Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Товарооборот между Россией и Китаем с начала года вырос на треть

Экономика
Товарооборот между Россией и Китаем с начала года вырос на треть

Аналитики КП оценили данные о динамике российско-китайского товарооборота из открытых источников за последние 10 месяцев.

Отмечается, что в текущем году товарооборот между Россией и Китаем вырос уже на 33%, вплотную приблизившись к рубежу в 154 миллиарда долларов. Решающий вклад в позитивную динамику внесли поставки российских нефти, газа, угля, меди, медной руды, древесины, топлива и морепродуктов, сообщает РИА ТВОИ Новости.

Из Китая в Россию поставляются преимущественно разнообразная техника, транспортные средства, кондиционеры, компьютеры, детские игрушки, а также обувь.
россия китай товарооборот
Военкоры ФАН
Лучшие в аду