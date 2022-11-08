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Националист Демушкин заявил, что проходит подозреваемым по делу о призывах к экстремизму

Происшествия
Националист Демушкин заявил, что проходит подозреваемым по делу о призывах к экстремизму

Бывший организатор «Русских маршей» Дмитрий Демушкин прокомментировал обыски в своей квартире. По словам националиста, в результате оперативных мероприятий силовики изъяли у него мобильный телефон, пишет канал РЕН ТВ.

«Посмотрим, чем закончится. Спецназ пришел часов в шесть утра. Человек восемь-десять. Вежливо, не били, ничего», — поделился Демушкин.

Он также отметил, что ему присвоили статус подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по статье 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Следователи обязали фигуранта явиться на допрос через неделю.
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