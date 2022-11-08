В Саратове пенсионерка пострадала при падении в открытый люк

В Саратове пожилая женщина провалилась в открытый люк. Пострадавшей потребовалась госпитализация. Об этом сообщила исполняющая полномочия главы города Лада Мокроусова в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в 1-м Кавказском тупике. Неравнодушные прохожие сразу же вызвали бригаду скорой помощи. Пенсионерку доставили в больницу.
Мокроусова попросила контролирующие органы обратить внимание на работу ресурсоснабжающей организации, в чьем ведении находится колодец. Также она потребовала немедленно закрыть его.