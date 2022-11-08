Ставропольский минздрав отреагировал на сообщения о нарушении прав медиков в Пятигорске

Министерство здравоохранения Ставропольского края проводит проверку после сообщений о нарушении трудовых прав работников психиатрической больницы в Пятигорске.
Медики направили президенту жалобу на тяжелые условия труда, которые не соответствуют размеру заработных плат. Ставропольский минздрав взялся за это дело и организовал проверку.
«По факту обращения министерством здравоохранения Ставропольского края была начата проверка. По итогам проверки будет принято решение о дальнейших действиях», — сообщили в министерстве.
Источник Федерального агентства новостей в ведомстве отметил, что проверка будет серьезной. Он добавил, что ситуация в психбольнице Пятигорска сложилась неоднозначная.