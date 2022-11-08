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Сенатор Джабаров назвал чушью условия Зеленского для начала мирных переговоров

Политика
Сенатор Джабаров назвал чушью условия Зеленского для начала мирных переговоров

Условия украинского президента Владимира Зеленского для начала мирных переговоров с Россией являются полной чушью, заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров.

В беседе с телеканалом RT политик отметил, что киевский режим находится не в том положении для выдвижения требований. Поэтому цели и задачи спецоперации РФ на Украине остаются неизменными.

«Поэтому говорить о возврате границ вообще смешно. Четыре региона, а Крым — пятый регион, включены в состав России. Они уже записаны в Конституции как регионы России», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что Зеленский отличается недоговороспособностью, поэтому садиться за стол переговоров с президентом Украины вообще невозможно.

Ранее сообщалось, что украинский лидер потребовал от Москвы уважения Устава ООН и восстановления территориальной целостности страны.
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