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Политолог Марков: Зеленский выдвинул требования к России в свойственной ему хамской манере

Политика
Политолог Марков: Зеленский выдвинул требования к России в свойственной ему хамской манере

Требования президента Украины Владимира Зеленского к России являются хамскими. Так считает гендиректор Института политических исследований Сергей Марков.

Ранее украинский лидер озвучил пять условий для переговоров с российской стороной. По данным «Профиля», он призвал том числе восстановить территориальную целостность страны и возместить убытки.

«Зеленский выполнил приказ Вашингтона в присущей ему хамской манере. И назвал условием переговоров капитуляцию России», — процитировала Маркова «Свободная пресса».

По мнению политолога, Белый дом намерен создать видимость диалога перед будущим саммитом G20 в Индонезии. В связи с этим Марков сделал вывод о невозможности данных переговоров.
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