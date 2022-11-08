Политолог Марков: Зеленский выдвинул требования к России в свойственной ему хамской манере

Требования президента Украины Владимира Зеленского к России являются хамскими. Так считает гендиректор Института политических исследований Сергей Марков.
Ранее украинский лидер озвучил пять условий для переговоров с российской стороной. По данным «Профиля», он призвал том числе восстановить территориальную целостность страны и возместить убытки.
«Зеленский выполнил приказ Вашингтона в присущей ему хамской манере. И назвал условием переговоров капитуляцию России», — процитировала Маркова «Свободная пресса».
По мнению политолога, Белый дом намерен создать видимость диалога перед будущим саммитом G20 в Индонезии. В связи с этим Марков сделал вывод о невозможности данных переговоров.