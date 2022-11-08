МО РФ показало на видео уничтожение украинского танка дроном «Ланцет»

Российские военные при помощи дрона-камикадзе «Изделие-51/52», также известным как «Ланцет», уничтожили танк украинской армии.
Кадрами ликвидации танка противника во вторник, 8 ноября, опубликовало Минобороны РФ. На видео запечатлен момент обнаружения и сопровождения разведывательным беспилотником танка ВСУ, пытавшегося укрыться в городской черте.
Оператор дрона сбросил на вражеский танк барражирующий боеприпас. Точное попадание вывело из строя башню. Минобороны РФ уточнили, что украинские танкисты пытались вести огонь по позициям российским военных.
Ранее при помощи дрона-камикадзе ВС РФ ликвидировали американскую гаубицу M777. Орудие было поражено на Николаевско-Криворожском направлении, сообщает RT.