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В правящей партии Финляндии предложили убрать упоминание России из Уголовного кодекса

Политика
В правящей партии Финляндии предложили убрать упоминание России из Уголовного кодекса

Уголовный кодекс Финляндии начинается с упоминания императора Александра III, государя всея Руси. Это вызвало недовольство властей страны.

В правящей партии Финляндии предложили убрать упоминание РФ из Уголовного кодекса. Преамбула относится к тому периоду, когда страна входила в состав Российской империи. Однако теперь этот отрезок охарактеризовали как историческое прошлое и призвали исключить из кодекса.

Конкретных действий в этом направлении пока не предпринималось. Но соответствующие предложения продолжают поступать. Более того, ранее Финляндия присоединилась к антироссийским санкциям Европы и США.
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