В правящей партии Финляндии предложили убрать упоминание России из Уголовного кодекса

В правящей партии Финляндии предложили убрать упоминание РФ из Уголовного кодекса. Преамбула относится к тому периоду, когда страна входила в состав Российской империи. Однако теперь этот отрезок охарактеризовали как историческое прошлое и призвали исключить из кодекса.