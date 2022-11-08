В правящей партии Финляндии предложили убрать упоминание России из Уголовного кодекса

Уголовный кодекс Финляндии начинается с упоминания императора Александра III, государя всея Руси. Это вызвало недовольство властей страны.
В правящей партии Финляндии предложили убрать упоминание РФ из Уголовного кодекса. Преамбула относится к тому периоду, когда страна входила в состав Российской империи. Однако теперь этот отрезок охарактеризовали как историческое прошлое и призвали исключить из кодекса.
Конкретных действий в этом направлении пока не предпринималось. Но соответствующие предложения продолжают поступать. Более того, ранее Финляндия присоединилась к антироссийским санкциям Европы и США.