Фильм о режиссере Сергее Бондарчуке покажут на фестивале в Испании

Фильм о режиссере Сергее Бондарчуке «Бондарчук. Battle» покажут на фестивале Russian Film Festival, который проходит на испанской платформе Cineclick. Показ продлится до 28 ноября.
В программу фестиваля включили восемь российских фильмов. Среди них «Дунай», «Обратимая реальность», «Первый снег», «Я худею» и другие, сообщает пресс-служба Роскино.
Глава ведомства Инна Шалыто отметила, что Russian Film Festival проходит в Испании уже в третий раз, сообщает газета «Культура». Фильм «Бондарчук. Battle» не традиционное описание жизни режиссера. Создатели сфокусировались на послевоенной истории кино.