Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Фильм о режиссере Сергее Бондарчуке покажут на фестивале в Испании

Общество
Фильм о режиссере Сергее Бондарчуке покажут на фестивале в Испании

Фильм о режиссере Сергее Бондарчуке «Бондарчук. Battle» покажут на фестивале Russian Film Festival, который проходит на испанской платформе Cineclick. Показ продлится до 28 ноября.

В программу фестиваля включили восемь российских фильмов. Среди них «Дунай», «Обратимая реальность», «Первый снег», «Я худею» и другие, сообщает пресс-служба Роскино.

Глава ведомства Инна Шалыто отметила, что Russian Film Festival проходит в Испании уже в третий раз, сообщает газета «Культура». Фильм «Бондарчук. Battle» не традиционное описание жизни режиссера. Создатели сфокусировались на послевоенной истории кино.
бондарчук режиссер фильм бондарчук. battle
Военкоры ФАН
Лучшие в аду