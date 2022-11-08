Подросток-экстремист пойдет под суд за подготовку к серии убийств на Кубани

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Кубани. Фигурант из станицы Калужская ответит за подготовку к нескольким убийствам, незаконный оборот оружия и экстремистскую деятельность.
В краснодарском СУ СКР рассказали, что подросток в прошлом году вступил в ряды организации террористов и экстремистов. Члены группировки пропагандируют насилие в отношении ведущих асоциальный образ жизни граждан, возбуждение расовой ненависти.
Подследственный занимался вербовкой новых сторонников, распространял в Сети противозаконный контент. Юноша также задумал убить несколько представителей другой национальности. С этой целью он украл у мужчины ружье и патроны. Кровавые планы сорвали оперативники ФСБ.
В материалах указаны попытки подростка скрыться и угрожать правоохранителям во время задержания. На время следствия обвиняемого поместили в СИЗО.