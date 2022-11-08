Водители из Москвы и Подмосковья сохранят бесплатный проезд по МСД после 2 января

Проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) со 2 января 2023 года станет платным для транзитных автомобилистов. Однако за водителями из Москвы и Подмосковья право на пользование магистралью бесплатно сохранится, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
На данный момент МСД входит в десятку наиболее популярных московских дорог, по которой ежедневно проезжают 250 тысяч машин. При этом Собянин поручил сделать трассу прежде всего внутригородской магистралью для жителей столицы и области.
«По нашим прогнозам, после запуска всего Московского скоростного диаметра число машин вырастет до 400 тысяч. Поэтому мы на основе предложений экспертов и москвичей сформировали механику работы платного проезда по МСД таким образом, чтобы жителям столицы и области не мешал транзитный трафик», — пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
В работе над организацией бесплатного проезда столичный департамент транспорта руководствовался, в частности, предложениями, поступающими от горожан. В итоге право льготного пользования магистралью получили водители автомобилей и наземного городского транспорта с номерами Москвы и Московской области, такси с действующей лицензией на работу в указанном регионе. Также бесплатно по МСД могут проехать междугородние автобусы.