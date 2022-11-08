Водители из Москвы и Подмосковья сохранят бесплатный проезд по МСД после 2 января

В работе над организацией бесплатного проезда столичный департамент транспорта руководствовался, в частности, предложениями, поступающими от горожан. В итоге право льготного пользования магистралью получили водители автомобилей и наземного городского транспорта с номерами Москвы и Московской области, такси с действующей лицензией на работу в указанном регионе. Также бесплатно по МСД могут проехать междугородние автобусы.