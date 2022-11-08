Роль государства в инвестиционной сфере России может возрасти

По мнению Решетникова, государству необходимо покончить с растущей неопределенностью в сфере притока инвестиций в развитие экономики. Для этого правительство должно взять на себя функции инвестора последней инстанции. Как отметил Решетников, предстоит решить проблему отказа инвесторов вкладываться в ориентированные на экспорт сектора экономики, включая металлургию и нефтегазовую отрасль, сообщает global-ryazan.ru.