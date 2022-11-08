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«Человеческое для них чуждо»: Вострецов высказался о сносе памятника Екатерине II в Одессе

Общество
«Человеческое для них чуждо»: Вострецов высказался о сносе памятника Екатерине II в Одессе

Рабочие в Одессе начали демонтаж памятника российской императрице Екатерине II. Решение украинских властей прокомментировал глава всероссийского профсоюзного объединения СОЦПРОФ Сергей Вострецов в эксклюзивном интервью Федеральной службе новостей.

Жители города собрали летом свыше 25 тыс. голосов в электронных петициях о сносе монумента. Президент Украины Владимир Зеленский поручил местным властям решить вопрос, отметив, что Киев должен избавиться от российского наследия.

«Все человеческое для них чуждо. Это в чистом виде сатанисты, и война с ними идет не за жизнь, а на смерть», — передает слова Вострецова ФАН.

Глава СОЦПРОФ выразил уверенность, что вся «нацискофашистская шелуха» рано или поздно пройдет, и время все расставит по местам.

«Человеческое для них чуждо»: Вострецов высказался о сносе памятника Екатерине II в Одессе
«Я верю, справедливость по-любому восторжествует! И Одесса войдет в состав России! И все, что нечисть разрушила, мы обязательно восстановим», — резюмировал Сергей Вострецов.

Глава Одессы Геннадий Труханов в конце лета высказался против массового сноса памятников. Политик заявил, что в условиях боевых действий любая попытка переписать историю может привести к поляризации общества.
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