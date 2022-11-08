«Человеческое для них чуждо»: Вострецов высказался о сносе памятника Екатерине II в Одессе

Рабочие в Одессе начали демонтаж памятника российской императрице Екатерине II. Решение украинских властей прокомментировал глава всероссийского профсоюзного объединения СОЦПРОФ Сергей Вострецов в эксклюзивном интервью Федеральной службе новостей.
Жители города собрали летом свыше 25 тыс. голосов в электронных петициях о сносе монумента. Президент Украины Владимир Зеленский поручил местным властям решить вопрос, отметив, что Киев должен избавиться от российского наследия.
«Все человеческое для них чуждо. Это в чистом виде сатанисты, и война с ними идет не за жизнь, а на смерть», — передает слова Вострецова ФАН.
Глава СОЦПРОФ выразил уверенность, что вся «нацискофашистская шелуха» рано или поздно пройдет, и время все расставит по местам.
«Я верю, справедливость по-любому восторжествует! И Одесса войдет в состав России! И все, что нечисть разрушила, мы обязательно восстановим», — резюмировал Сергей Вострецов.
Глава Одессы Геннадий Труханов в конце лета высказался против массового сноса памятников. Политик заявил, что в условиях боевых действий любая попытка переписать историю может привести к поляризации общества.