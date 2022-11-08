МИД РФ не удовлетворен реализацией российской части зерновой сделки

Москва возмущена тем, как идет процесс снятия ограничений с российского экспорта продовольствия и удобрений в рамках зерновой инициативы, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
В беседе с журналистами дипломат отметил, Москва не наблюдает прогресса по российской части зерновой сделки. Все эти факторы будут учтены во время принятия решения относительно продления договоренностей.
«Как я уже сказал, мы очень не удовлетворены тем, как реализуется российская часть, где ООН взяла ответственность за решение проблем, которые обозначены», — подчеркнул замглавы МИД.
Ранее сообщалось, что ООН пообещала продлить зерновую сделку с Россией до 18 ноября.