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МИД РФ не удовлетворен реализацией российской части зерновой сделки

Политика
МИД РФ не удовлетворен реализацией российской части зерновой сделки

Москва возмущена тем, как идет процесс снятия ограничений с российского экспорта продовольствия и удобрений в рамках зерновой инициативы, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

В беседе с журналистами дипломат отметил, Москва не наблюдает прогресса по российской части зерновой сделки. Все эти факторы будут учтены во время принятия решения относительно продления договоренностей.

«Как я уже сказал, мы очень не удовлетворены тем, как реализуется российская часть, где ООН взяла ответственность за решение проблем, которые обозначены», — подчеркнул замглавы МИД.

Ранее сообщалось, что ООН пообещала продлить зерновую сделку с Россией до 18 ноября.
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