Французские читатели издания Le Figaro встали на сторону президента РФ Владимира Путина после новости The Washington Post о том, что Белый дом начал подталкивать украинского лидера Владимира Зеленского к мирным переговорам с Москвой.
Пользователи Сети указали на основное преимущество главы российского государства и пожаловались на усталость от «воинственности» предводителя киевского режима.
«В этом преимущество Путина: он никуда не торопится. Я плохо себе представляю, как можно изгнать Россию с тех территорий, которые она уже заняла. Я думаю, игра окончена», — написал юзер под ником StefanURBAN.
Комментатор Joe2222 призвал власти Франции оказать давление на Зеленского для прекращения боевых действий. По его словам, этот конфликт дорого обошелся Парижу и оказал пагубное влияние на жизнь французов.
«Комик-пехотинец начал раздражать своих "союзников"... Мне интересно, как долго они будут терпеть его "нагоняи"», — заключил Dany L.
Ранее сообщалось, что Зеленский назвал условия для начала переговоров с Россией. В первую очередь глава государства потребовал восстановить территориальную целостность Украины.