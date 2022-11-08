Политолог Масленников объяснил, почему премьер-министр Греции обвинил Россию в росте цен

Экономист, политолог, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников считает, что подобные заявления от европейских политиков будут встречаться чаще в связи с приходом зимы и нарастающего волнения среди местного населения. Об этом он сообщил во время беседы с корреспондентом ФАН.