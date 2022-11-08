Политолог Масленников объяснил, почему премьер-министр Греции обвинил Россию в росте цен

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Россия виновата в резком росте цен в Греции и других странах.
Экономист, политолог, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников считает, что подобные заявления от европейских политиков будут встречаться чаще в связи с приходом зимы и нарастающего волнения среди местного населения. Об этом он сообщил во время беседы с корреспондентом ФАН.
«Не он первый, не он последний. Они постоянно так высказываются. Если смотреть на инфляцию в Еврозоне - она действительно сейчас достаточно высока. По итогам октября - 10,7%, показатель высокий. Если сравнить с США - там 8,2%. Это весьма чувствительно для бизнеса и населения», — объяснил Никита Масленников.
Главными «драйверами» роста цен, по мнению эксперта, является стоимость энергоносителей и электроэнергии. Цены на них поднялись выше, чем на 40%. Это отражается больше на простых гражданах.
«Поэтому любое правительство в Европе сейчас сталкивается с сильным фактором социального раздражения и критики в свой адрес. Понятно, что проще обвинить во всем в Россию. Неслучайно в западных СМИ появилось некое клише, которое называется «инфляция Путина», — считает Масленников.
В энергетической политике Евросоюза не все тщательно продумано. Эксперты наблюдают слишком много перекосов и косяков, которые стоило бы поправить, потому что в любом случае эти риски реализуются в ценах.
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