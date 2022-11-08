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Постпред США при ООН Томас-Гринфилд посетила Киев для подтверждения поддержки Вашингтона

Политика
Постпред США при ООН Томас-Гринфилд посетила Киев для подтверждения поддержки Вашингтона

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд прибыла на территорию Украины. Об этом сообщил директор по коммуникациям американского представительства в ООН Нейт Эванс.

Соответствующую запись он опубликовал в Twitter. Согласной полученной информации, дипломат уже в Киеве. Она прибыла на территорию Украины, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор. Стороны обсудили поставки систем ПВО и боеприпасов.
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