Постпред США при ООН Томас-Гринфилд посетила Киев для подтверждения поддержки Вашингтона

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд прибыла на территорию Украины. Об этом сообщил директор по коммуникациям американского представительства в ООН Нейт Эванс.
Соответствующую запись он опубликовал в Twitter. Согласной полученной информации, дипломат уже в Киеве. Она прибыла на территорию Украины, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Соединенных Штатов.
Ранее стало известно, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор. Стороны обсудили поставки систем ПВО и боеприпасов.