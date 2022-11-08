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Живущие в Болгарии россияне пожаловались на колоссальный рост цен на продукты

Общество
Живущие в Болгарии россияне пожаловались на колоссальный рост цен на продукты

Болгария временно отказалась от повышения размера минимальной заработной платы. При этом цены на товары и услуги растут.

Журналисты телеканала Bulgaria ON AIR пообщались с живущими в Болгарии россиянами. Женщина, представившаяся Любовью, рассказала, что покупает продукты раз в неделю и замечает, что траты на эту категорию товаров постоянно растут.

«Расплатившись на кассе, замечаешь, что купил меньше, но отдал больше денег», — посетовала она.

Больше всего в Болгарии подорожали молочные продукты. За год стоимость различных сыров выросла почти в два раза. К тому же сильно подорожали яйца.

В Болгарии продолжаются акции протеста с участием украинских беженцев. Они недовольны, что их выселяют из отелей. Украинцы переживают, что им придется переехать в районы с плохой инфраструктурой.
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