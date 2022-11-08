Ощущаешь эффект присутствия: что говорят зрители о ленте «Лучшие в аду»

Реалистичность, отсутствие идеологической подоплеки и мощный визуал — такими отзывами в комментариях делятся зрители фильма «Лучшие в аду». Картина, вышедшая 4 октября, набрала более 60 млн просмотров. ФАН собрал отзывы о кинофильме.
«Сам посыл фильма, что те, кто по ту сторону линии боевого соприкосновения - это такие же люди, причем русские люди. Все в фильме говорят по-русски, и «наши» и «не наши». Многих это может шокировать, т. к. люди привыкли видеть четко обозначенного врага, с яркими негативными и национальными признаками. Здесь такого нет. Да, враги тут ненавидят условных наших, но в остальном они ничем не отличаются», — отметил пользователь Алексей Плетенев в рецензии на «Кинопоиске»
«Несмотря на то, что есть такие фильмы как «Иди и смотри», «На западном фронте без перемен» и другие, этот мне показался самым страшным. Страшным потому что воюющие стороны тут показаны как есть. Не «наши все в белом, а враг - расчеловеченный ужас». Воюют тут люди одной культуры, одного языка, одной военной школы. Мелкие сцены вроде того, что на иконку крестится сначала «желтый», а затем - убивший его «белый». Или оговорки вроде того, что «мы знаем как думают они, они знают как думаем мы». Это, по сути, все один народ уничтожающий сам себя», — пишет юзер loginazanyat в комментариях на «Пикабу»
«К достоинствам можно отнести реалистичность съемок. Однозначно зритель ощущает эффект присутствия в действии, разворачивающемся на экране. Далее достоинством этого кино бесспорно является научно- популярная составляющая. Она выражена во графических вставках, комментариях Старшего направления в исполнении Кравченко. Зритель не сведущий в науке побеждать с помощью них видит не только по сути бойню, которая разворачивается на экране, но и с помощью комментариев и графики понимает цель этой бойни, методику достижения этой цели и знакомится с силами и средствами, которыми эта цель достигается», — комментирует пользователь «kondratik» на платформе «Отзовик».
Зрелищность картины и качество спецэффектов оценил публицист и гейм-дизайнер Андрей Маг. Он отметил, что происходящее на экране по уровню экшена напоминает современную компьютерную игру.