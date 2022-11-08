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Бывшая жена Грачевского разводится с баскетболистом Кузякиным

Шоу-бизнес
Бывшая жена Грачевского разводится с баскетболистом Кузякиным

Бывшая жена создателя юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского Анна сообщила о разводе с баскетболистом Артемом Кузякиным после шести лет брака.

«Во избежание искажения информации, дополнения ее разными несуществующими обстоятельствами и так далее… Решила сообщить, что мы с Артемом разводимся», — написала Грачевская в социальных сетях.

Она добавила, что супруги постараются выйти из сложной ситуации достойно и остаться близкими людьми. Пара познакомилась на баскетбольном матче. Кузякин помог Грачевской оправиться после громкого развода и даже переехал ради нее из Санкт-Петербурга в Москву, сообщает kp.ru.
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