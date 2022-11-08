СК возбудил дело по факту гибели здорового ребенка во время родов в Самаре

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту смерти младенца во время родов в самарской больнице имени Середавина. Отмечается, что ребенок не имел патологий, а беременность протекала без отклонений.
По данным местных СМИ, женщина поступила в роддом на 38-й неделе беременности с «отошедшими водами и не болезненными схватками». Позже боли усилились, поэтому пациентка попросила врачей сделать ей кесарево сечение, однако получила отказ в грубой форме.
«Попросила акушерку смочить мне лицо водой, так как очень жарко было, она взяла бутылку и просто вылила мне на лицо», — поделилась роженица своими воспоминаниями о дне трагедии.
Спустя 18 часов с начала родов медики все же провели КТГ и решились на кесарево сечение, однако младенец умер. По официальным данным, причиной гибели ребенка стала гипоксия тяжелой степени, которая была вызвана хронической плацентарной недостаточностью. Однако мать новорожденной уверена, что ее малышка задохнулась по вине некомпетентных врачей.