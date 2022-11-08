СК возбудил дело по факту гибели здорового ребенка во время родов в Самаре

Спустя 18 часов с начала родов медики все же провели КТГ и решились на кесарево сечение, однако младенец умер. По официальным данным, причиной гибели ребенка стала гипоксия тяжелой степени, которая была вызвана хронической плацентарной недостаточностью. Однако мать новорожденной уверена, что ее малышка задохнулась по вине некомпетентных врачей.