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Оренбуржец отсудил у турфирмы 450 тысяч рублей за отмененную поездку на Мальдивы

Общество
Оренбуржец отсудил у турфирмы 450 тысяч рублей за отмененную поездку на Мальдивы

Житель Оренбурга засудил турфирму, по решению которой сорвался его отдых на Мальдивах.

Ленинский районный суд Оренбурга решил, что отмена авиарейса на Мальдивы под предлогом обострения международной обстановки нарушила законные права оренбуржца, купившего турпутевку, сообщает prooren.ru.

Изучив иск потерпевшего, суд обязал турфирму выплатить мужчине более 450 тысяч рублей, в эту сумму вошли стоимость несостоявшейся поездки, неустойка, расходы на адвоката, компенсация морального вреда, а также штраф за отказ выполнить законное требование клиента о возврате денег.
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