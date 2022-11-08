Оренбуржец отсудил у турфирмы 450 тысяч рублей за отмененную поездку на Мальдивы

Изучив иск потерпевшего, суд обязал турфирму выплатить мужчине более 450 тысяч рублей, в эту сумму вошли стоимость несостоявшейся поездки, неустойка, расходы на адвоката, компенсация морального вреда, а также штраф за отказ выполнить законное требование клиента о возврате денег.