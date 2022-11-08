США призвали Индию присоединиться к ограничению цен на российскую нефть

Вашингтон в очередной раз обратился к Нью-Дели с предложением поддержать введение предела стоимости российской нефти. Индия якобы только выиграет от присоединения к этой мере, поделилась мнением министр финансов США Джанет Йеллен в интервью, которое она дала индийскому агентству PTI преддверии визита в страну.