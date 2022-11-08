США призвали Индию присоединиться к ограничению цен на российскую нефть

Вашингтон в очередной раз обратился к Нью-Дели с предложением поддержать введение предела стоимости российской нефти. Индия якобы только выиграет от присоединения к этой мере, поделилась мнением министр финансов США Джанет Йеллен в интервью, которое она дала индийскому агентству PTI преддверии визита в страну.
Глава американского ведомства пояснила, что цель коалиции, принявшей решение об ограничении — не только удержать цену, по которой Россия продает свою нефть, но и сохранить торговлю этим ресурсом.
«От этого выиграют, в частности, те страны, которые действительно покупают дешевую российскую нефть, и мы надеемся, что Индия воспользуется этим ценовым ограничением, хотя ее фирмы ведут переговоры с Россией», — отметила Йеллен.
Кроме того, по ее словам, Нью-Дели, поддержав предел стоимости российской нефти, получит рычаги для переговоров о скидках на мировых рынках. Это даст выгоду Индии, считает министр.