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Раненый совенок был обнаружен во дворе омской многоэтажки

Общество
Раненый совенок был обнаружен во дворе омской многоэтажки

Жители одного из многоэтажных домов в центре Омска обнаружили у самого подъезда совенка. Птица была очень напугана и травмирована.

Жильцы сообщили о своей находке в Росприроднадзор. Ведомство отправило на место общественного инспектора в области обращения с животными, сообщает региональное информационное агентство «Омск-Информ».

Инспектор и неравнодушные горожане поймали напуганную птицу и доставили ее в ветеринарную клинику. Там птенец останется до выздоровления, а затем его выпустят на волю. Сотрудники Росприроднадзора поблагодарили омичей за проявленную человечность и участие в судьбе дикой птицы, попавшей в трудную ситуацию в большом городе.
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