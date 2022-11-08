Раненый совенок был обнаружен во дворе омской многоэтажки

Жители одного из многоэтажных домов в центре Омска обнаружили у самого подъезда совенка. Птица была очень напугана и травмирована.
Жильцы сообщили о своей находке в Росприроднадзор. Ведомство отправило на место общественного инспектора в области обращения с животными, сообщает региональное информационное агентство «Омск-Информ».
Инспектор и неравнодушные горожане поймали напуганную птицу и доставили ее в ветеринарную клинику. Там птенец останется до выздоровления, а затем его выпустят на волю. Сотрудники Росприроднадзора поблагодарили омичей за проявленную человечность и участие в судьбе дикой птицы, попавшей в трудную ситуацию в большом городе.