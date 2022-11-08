Раненый совенок был обнаружен во дворе омской многоэтажки

Инспектор и неравнодушные горожане поймали напуганную птицу и доставили ее в ветеринарную клинику. Там птенец останется до выздоровления, а затем его выпустят на волю. Сотрудники Росприроднадзора поблагодарили омичей за проявленную человечность и участие в судьбе дикой птицы, попавшей в трудную ситуацию в большом городе.