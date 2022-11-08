Миллиардер Сорос возглавил список политических спонсоров за помощь демократам в США

Миллиардер Джордж Сорос выделил Демократической партии США более 128,4 миллиона долларов в период с 2021 по 2022 год. Об этом сообщила организация OpenSecrets.
Соответствующее объединение занимается отслеживанием финансирования. По данными организации, Сорос возглавил список индивидуальных политических спонсоров. Миллиардер выделил демократам более 128,4 миллиона, а республиканцам – ничего. Второе место занял основатель компании Uline Ричард Уилейн, который передал республиканской партии более 80 миллионов долларов.
Ранее предприниматель Илон Маск высказался о промежуточных выборах в США. По его словам, беспартийным американцам следует поддержать республиканцев, чтобы уравновесить администрацию.