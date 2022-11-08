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Житель Саратовской области изнасиловал внучку приятелей в их доме

Происшествия
Житель Саратовской области изнасиловал внучку приятелей в их доме

Следователи подготовили для суда материалы уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Саратовской области. Он обвиняется в совершении действий сексуального характера в отношении ребенка, сообщили в региональном СУ СКР.

По версии правоохранителей, в августе фигурант находился в гостях в селе Караман. В доме устроили застолье. Пьяный обвиняемый решил ночевать у друзей. В том же доме осталась и малолетняя внучка хозяев. Злоумышленник дождался, пока ребенок уснет, и совершил сексуальное насилие. Потерпевшая потом рассказала о преступлении взрослым.
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