Житель Саратовской области изнасиловал внучку приятелей в их доме

По версии правоохранителей, в августе фигурант находился в гостях в селе Караман. В доме устроили застолье. Пьяный обвиняемый решил ночевать у друзей. В том же доме осталась и малолетняя внучка хозяев. Злоумышленник дождался, пока ребенок уснет, и совершил сексуальное насилие. Потерпевшая потом рассказала о преступлении взрослым.