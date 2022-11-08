В Тбилиси начали сдавать палатки в комнате жилого дома за 560 рублей в сутки

Путешественникам в Тбилиси предложили остановиться в палатке, размещенной в комнате жилого дома в одном из исторических центров грузинской столицы.
Объявление о сдаче необычного жилья появилось на сервисе бронирования Airbnb. Туристам предложили двухместную палатку с доступом во все общие пространства — туалет, душ и кухню. Путешественники также смогут воспользоваться интернетом, стиральной машинкой, отоплением и персональным удлинителем.
Стоимость проживания в палатке составит всего 25 лари (560 рублей) в сутки. За месяц аренды выйдет 600 лари (13,4 тыс. рублей). Многие пользователи Сети сочли такое предложение абсурдным. Владельцы помещения поспешили убрать объявление, однако вскоре появилось другое сообщение. Туристам предложили арендовать кровать за 1100 лари в месяц (24,6 тыс. рублей).