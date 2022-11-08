В Тбилиси начали сдавать палатки в комнате жилого дома за 560 рублей в сутки

Стоимость проживания в палатке составит всего 25 лари (560 рублей) в сутки. За месяц аренды выйдет 600 лари (13,4 тыс. рублей). Многие пользователи Сети сочли такое предложение абсурдным. Владельцы помещения поспешили убрать объявление, однако вскоре появилось другое сообщение. Туристам предложили арендовать кровать за 1100 лари в месяц (24,6 тыс. рублей).